Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu

Filenin Sultanları'nın FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 18:56
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi İtalya oldu.

Milletler Ligi'nde lig etabını 9 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 29 puanla 3. sırada tamamlayan "Filenin Sultanları", 13-17 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Arlington kentinde yapılacak finallerde mücadele edecek.

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery