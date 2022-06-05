Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Belçika'ya karşı 1-0 geriye düştükten sonra 3-1 kazandı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2022 21:08
Filenin Sultanları, Millet Ligi birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Sultanlarımız, 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. 

A Milli Takım ilk maçta İtalya'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçta Çin'e 3-1 kaybetti. Filenin Sultanları, 3. maçta ise cuma günü Bulgaristan'ı set vermeden 3-0'la geçti.

DETAYLAR BİRAZDAN...

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ