Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 31 Mayıs Salı günü İtalya ile karşılaşacak.



Milletler Ligi'nde Ankara Spor Salonu'nda oynanacak ilk hafta maçları, 5 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.



Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın Takımı'nın geniş kadrosunda milli sporcular Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Ceren Kapucu, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç ve Aylin Acar yer alıyor.



2022 FIVB Miletler Ligi Finalleri de 13-17 Temmuz'da yine Ankara'da düzenlenecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:



31 Mayıs Salı:



15.30 Tayland-Bulgaristan



18.30 Türkiye-İtalya



1 Haziran Çarşamba:



15.30 Belçika-Sırbistan



18.30 Çin-Hollanda



2 Haziran Perşembe:



13.00 Tayland-Sırbistan



16.00 Bulgaristan-Hollanda



19.00 Belçika-İtalya



3 Haziran Cuma:



13.00 Sırbistan-Bulgaristan



16.00 Hollanda-İtalya



19.00 Türkiye-Çin



4 Haziran Cumartesi:



13.00 Tayland-Belçika



16.00 Çin-İtalya



19.00 Türkiye-Bulgaristan



5 Haziran Pazar:



13.00 Sırbistan-Hollanda



16.00 Tayland-Çin



19.00 Türkiye-Belçika





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