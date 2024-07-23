Filenin Sultanları madalya peşinde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda madalya kazanmak için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları madalya peşinde!
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23 Temmuz 2024 12:07
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 12:08
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.

Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

YENİLGİSİZ GELEN ''OLİMPİYAT'' KOTASI

Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

BEŞ MİLLİ VOLEYBOLCU İLK KEZ MÜCADELE EDECEK

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu: Beyza Arıcı

 Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi

İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş
Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37
Aslı Kalaç Takım Bir kez 28
Beyza Arıcı Takım - 28
Cansu Özbay Takım Bir kez 27
Derya Cebecioğlu Takım - 23
Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24
Elif Şahin Takım - 23
Hande Baladın Takım Bir kez 26
Gizem Örge Takım - 31
Meliha Diken Takım Bir kez 30
Melissa Vargas Takım - 24
Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26
Zehra Güneş Takım Bir kez 25

MAÇ PROGRAMI


Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos Perşembe:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar:

10.00 Türkiye-İtalya

 OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA KAZANAN ÜLKELER

İlk kez 1964 yılında olimpiyata dahil edilen voleybol, Paris 2024'te 16. kez yer alacak.

Geride kalan dönemde 15 defa olimpiyatta yer alan kadınlar voleybolunda altın madalyaları; Sovyetler Birliği (4), Küba (3), Çin (3), Brezilya (2), Japonya (2) ve ABD elde etti.

 

YılEv sahibi AltınGümüş Bronz
1964
Tokyo
Japonya
Sovyetler Birliği
Polonya
1968
Meksiko
Sovyetler Birliği
Japonya
Polonya
1972
Münih
Sovyetler Birliği
Japonya
Kuzey Kore
1976
Montreal
Japonya
Sovyetler Birliği
Güney Kore
1980
Moskova
Sovyetler Birliği
Doğu Almanya
Bulgaristan
1984
Los Angeles
Çin
ABD
Japonya
1988
Seul
Sovyetler Birliği
Peru
Çin
1992
Barselona
Küba
Birleşik Takım
ABD
1996
Atlanta
Küba
Çin
Brezilya
2000
Sidney
Küba
Rusya
Brezilya
2004
Atina
Çin
Rusya
Küba
2008
Pekin
Brezilya
ABD
Çin
2012
Londra
Brezilya
ABD
Japonya
2016

 Rio
Çin
Sırbistan
ABD
2020

 Tokyo

 ABD Brezilya Sırbistan
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