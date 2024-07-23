İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37 Aslı Kalaç Takım Bir kez 28 Beyza Arıcı Takım - 28 Cansu Özbay Takım Bir kez 27 Derya Cebecioğlu Takım - 23 Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24 Elif Şahin Takım - 23 Hande Baladın Takım Bir kez 26 Gizem Örge Takım - 31 Meliha Diken Takım Bir kez 30 Melissa Vargas Takım - 24 Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26 Zehra Güneş Takım Bir kez 25

Yıl Ev sahibi Altın Gümüş Bronz 1964





Tokyo

Japonya

Sovyetler Birliği

Polonya 1968





Meksiko

Sovyetler Birliği

Japonya

Polonya 1972





Münih

Sovyetler Birliği

Japonya

Kuzey Kore 1976





Montreal

Japonya

Sovyetler Birliği

Güney Kore 1980





Moskova

Sovyetler Birliği

Doğu Almanya

Bulgaristan 1984





Los Angeles

Çin

ABD

Japonya 1988





Seul

Sovyetler Birliği

Peru

Çin 1992





Barselona

Küba

Birleşik Takım

ABD 1996





Atlanta

Küba

Çin

Brezilya 2000





Sidney

Küba

Rusya

Brezilya 2004





Atina

Çin

Rusya

Küba 2008





Pekin

Brezilya

ABD

Çin 2012





Londra

Brezilya

ABD

Japonya 2016



Rio

Çin

Sırbistan

ABD 2020



Tokyo



ABD Brezilya Sırbistan

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.TarihindeMilli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesiMilliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:İlk kez 1964 yılında olimpiyata dahil edilen voleybol, Paris 2024'te 16. kez yer alacak.Geride kalan dönemde