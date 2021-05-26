Filenin Sultanları, İtalya'yı rahat geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'yı 3-0 yendi.



Ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşılaştı.



Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 25-16'lık setlerle 3-0 kazanan A Milli Takım, 2'de 2 yaptı.



Milli takımda kaptan Eda Erdem Dündar ve Hande Baladın 12'şer, Aslı Kalaç ve Ebrar Karakurt 11'er sayılık performansıyla öne çıktı.



Milliler, ilk maçında Sırbistan'ı 3-2 mağlup etmişti.



Türkiye, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.



