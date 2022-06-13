Filenin Sultanları, hazırlıklarını Brezilya'da sürdürüyor

FIVB Milletler Ligi 2. hafta mücadeleleri için Brezilya'ya giden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çalışmalarına devam ediyor.



Ligde ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, 2. hafta karşılaşmalarının oynanacağı Brasilia kentine geldi.



Organizasyon için çalışmalarına devam eden milliler, bugünkü antrenmanını maçların oynanacağı Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda yapacak.



Milli takım, Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında 16 Haziran Perşembe günü TSİ 03.00'te ev sahibi Brezilya ile karşılaşacak.



Milli kafilede bulunan sporcular şunlar:



Pasörler: Sıla Çalışkan, Cansu Özbay, Elif Şahin



Pasör çaprazları: Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Ceren Kapucu



Smaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu



Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay



Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç



Program



Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle



16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye



18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye



19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye



20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye





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