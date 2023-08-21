Filenin Sultanları, Çekya karşısında!

2023 Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez altın madalya kazanan Filenin Sultanları, koleksiyondaki eksik kalan Avrupa şampiyonluğu için mücadelesini sürdürüyor.



Milliler, grubun 3. maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.00'de başlayıp TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



Gruplarda ilk 4 arasında yer alan takımlar 16'lı tura yükselecek. Ancak grup lideri olarak çıkmak, çapraz eşleşmede diğer grubun 4.'süyle eşleşme anlamında avantaj sağlayacak.



Yani A Grubu'nda Sırbistan ve Polonya gibi takımlarla erken eşleşme yaşamamak adına, Filenin Sultanları grup liderliğini rahat bir şekilde eline geçirecektir.



