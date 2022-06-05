Filenin Sultanları bu kez Belçika ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Millet Ligi'nde birinci hafta dördüncü karşılaşmasında Belçika ile karşılaşacak.



Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.



Filenin Sultanları, Millet Ligi'ndeki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. A Milli Takım ilk maçta İtalya'yı 3-0 mağlup ederken, ikinci maçta Çin'e 3-1 kaybetti. Filenin Sultanları, 3. maçta ise cuma günü Bulgaristan'ı set vermeden 3-0'la geçti.



Belçika ise Milletler Ligi'nde ilk iki maçta Sırbistan ve İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, 3. maçta ise Tayland'ı 3-2 mağlup etti.





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