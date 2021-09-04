Filenin Sultanları, bronz için sahaya çıkıyor

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya alabilmek için üçüncülük maçına çıkacak. Rakip ise yarı finalde İtalya'ya kaybeden Hollanda.

Haber; Sporx.com
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Filenin Sultanları, bronz için sahaya çıkıyor
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04 Eylül 2021 11:35
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, TSİ 18.00'de başlayacak üçüncülük maçında Hollanda ile bronz madalya için mücadele edecek olurken, müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 mağlup olmuştu


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