Filenin Sultanları, Brezilya ile karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. hafta ilk maçında Brezilya ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Filenin Sultanları, Brezilya ile karşılaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2022 14:55
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının ilk maçında yarın Brezilya ile karşılaşacak.

Ligin Ankara'da oynanan ilk hafta maçlarının ardından sıralamada 4. olan milliler, Brasilia kentindeki 2. hafta mücadelesine ev sahibi ekiple karşılaşarak başlayacak.

Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda TSİ 03.00'te başlayacak maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye, Milletler Ligi'nde 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5'inci, Brezilya ise 3 galibiyet 1 mağlubiyetle 6'ıncı sırada bulunuyor.

Milli takımın 2. hafta maç programı (TSİ) şöyle

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ