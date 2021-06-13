Filenin Sultanları, Belçika'yı devirdi!

Filenin Sultanları, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Filenin Sultanları, Belçika'yı devirdi!
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13 Haziran 2021 14:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 11. maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti.

Milli takım ligdeki 12. maçında pazartesi günü ABD ile karşılaşacak.



Salon: Rimini

Hakemler: Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan), Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Buse Ünal, Meryem Boz)

Belçika: Herbots, Van Avermaet, Guilliams, Van Gestel, Janssens, Van de Vyver (Rampelberg, Lemmens, Van Sas, Gilson, Sobolska, Stragier)

Setler: 25-20, 25-17, 25-19

Süre: 84 dakika (27, 28, 29)

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