'Filenin Sultanları' Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

Bu yıl FIVB Milletler Ligi'nde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan "Filenin Sultanları", 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise 5. tamamladı. Milli takım, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde ise Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.Milliler, Romanya'da oynanacak D Grubu müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Ukrayna ve Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvada 8'li final ile çeyrek final maçları, Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu Simge Aköz ile orta oyuncusu Yasemin Güveli, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.FIVB Milletler Ligi ve Tokyo 2020'de sergiledikleri performansı Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürmek istediklerini belirten Simge Aköz, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda evimizde oynamanın rahatlığı vardı. Arada yolculuklar yoktu. Kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynadık. Uzun geçen kulüp sezonunun ardından Milletler Ligi ve ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi çok stresli ve emek isteyen bir turnuva geçirdik. Kapanışı Avrupa Şampiyonası'yla yapıyoruz. Gerçekten büyük umutlarımız var. Bu turnuvada madalya kovalamaya çalışacağız. Elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.Simge, organizasyonda şampiyonluk maçına 2019 Avrupa Şampiyonası finalinde mağlup oldukları Sırbistan'ın ev sahipliği yapacağının hatırlatılması üzerine, "Hangi takım olursa olsun Belgrad'da olacağımıza inanıyoruz. İnşallah aynı zamanda şans da bizden yana olur. Onlar bizim evimizde madalyayı (Altın) aldılar, bizim de onların evinde madalyayı alma umudumuz var. Bize hiç ters gelen bir takım değil. Gün geçtikte bizim takımımız da emin adımlarla ilerliyor. Çok güzel bir mücadele ortaya koyuyoruz. Baş edemeyeceğimiz hiçbir takım olmadığını zaten çoğu maçta gösterdik." şeklinde konuştu.voleybolSimge Aköz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ortaya koydukları mücadelenin önemine vurgu yaptı.Tokyo 2020'de grup maçlarında çok iyi performans sergilediklerini ancak Güney Kore'ye mağlup oldukları çeyrek finalde talihsizlik yaşadıklarını aktaran 30 yaşındaki voleybolcu, şu görüşleri paylaştı:"Beklentimizin çok üstünde maçlar oynadık. Uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yoğun duygular hissettik. Olimpiyat, emeklerimizin karşılığını aldığımız bir yer oldu. O kadar ekol ülkenin arasında verdiğimiz mücadele takdir edilesiydi. Her maçtan sonra sahadan içimiz rahat ayrıldık. En büyük tatminin bu olduğunu düşünüyorum. Olimpiyatlara giderken, 'Ölüm grubundasınız, nasıl çıkacaksınız?' derken biz o gruptan 3. çıkmayı başardık. Çin gibi bir devi yendik. Bu gerçekten çok sevindirici çünkü günbegün yenilemez denen takımları yener hale geldiğimizi görüyoruz. Güney Kore maçını talihsizlik olarak değerlendirmek istiyorum. Aynı zamanda tecrübesizlik de diyebiliriz. Çünkü bu jenerasyon ilk kez olimpiyatlarda mücadele etti. Adımızı çeyrek finale yazdırarak büyük bir başarı elde ettik. Hep madalyaları umut ediyoruz, Türk halkı da bizden bunu bekliyor. Umut ne kadar yükseldiyse, Güney Kore maçıyla birazcık umutlarımız kırıldı. Ama bu bizim için büyük bir motivasyon. Beşinci olduk ama birinci Avrupa takımıyız. Avrupa'da da gerçekten madalya kovalıyoruz."Milli voleybolcu Yasemin Güveli, 2021 Avrupa Şampiyonası için çok motive olduklarını ve madalya kazanmayı hedeflediklerini ifade etti.Dünya sıralamasında ilk 4 takım arasında yer aldıklarını belirten 22 yaşındaki orta oyuncu, "Çok yoğun çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyoruz. Madalya şansımızı yüksek görüyorum. Gerçekten iyi oynarsak ve savaşırsak madalya bize çok yakın. Şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hiçbir rakip kolay değil. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Çok kolay da olmayacak. Çok zor da olmayacak. Bence bunu başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Yasemin Güveli, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mağlup oldukları Sırbistan ile tekrar şampiyonluk maçında karşılaşmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim ülkemize gelip elimizden şampiyonluğu aldılar. Allah kısmet ederse biz de aynı şekilde onların ülkesine gidip şampiyon olmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.