Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında Almanya'yla karşı karşıya geldi.
Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazanarak 4. galibiyetini aldı.
Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)
Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25
Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazanarak 4. galibiyetini aldı.
Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu
Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)
Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)
Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)
Setler: 22-25, 21-25, 22-25
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ