Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti
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19 Haziran 2022 01:32
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 7. maçında Almanya'yla karşı karşıya geldi.

Nilson Nelson Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-0 kazanarak 4. galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü ve son maçında bugün (TSİ) 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)

Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25

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