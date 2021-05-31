Filenin Sultanları, Almanya karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 5. maçında 1 Haziran Salı günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.



İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'ne son Avrupa şampiyonu Sırbistan'ı 3-2 yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, sonrasında ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçti. Üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, dördüncü sınavını bugün TSİ 17.00'de Kanada'ya karşı verecek.



Milliler, turnuvadaki beşinci maçında yarın Almanya ile mücadele edecek. Karşılaşma TSİ 11.00'de başlayacak.



Lig formatı



A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.



Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.



FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.



