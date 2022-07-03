A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Kanada ekibinde ABD ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, büyük mücadele verdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
İŞTE SETLER
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ABD
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 ABD
4. SET SONUCU: TÜRKİYE: 25-23 ABD
5. SET SONUCU: TÜRKİYE 16-18 ABD
Filenin Sultanları, büyük mücadele verdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
İŞTE SETLER
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ABD
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 ABD
4. SET SONUCU: TÜRKİYE: 25-23 ABD
5. SET SONUCU: TÜRKİYE 16-18 ABD
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