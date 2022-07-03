Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ABD'ye 3-2 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Filenin Sultanları, ABD'ye kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2022 01:13
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Kanada ekibinde ABD ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, büyük mücadele verdiği karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

İŞTE SETLER

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 22-25 ABD
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 ABD
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-27 ABD
4. SET SONUCU: TÜRKİYE: 25-23 ABD
5. SET SONUCU: TÜRKİYE 16-18 ABD

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ