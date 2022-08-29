Filenin Sultanları, ABD karşısında mağlup

Dünya Voleybol Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Takımı, hazırlık maçında ABD'ye 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.
Milli takım, ABD'yle oynadığı ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.
"Filenin Sultanları", ABD'yle üçüncü hazırlık maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 05.30'da oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD Voleybol Kupası'na katılan "Filenin Sultanları", ev sahibi ekiple ikinci kez karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 25-21 ve 25-12 kaybeden ay-yıldızlı ekip, sonraki iki seti 26-24 ve 25-22 alarak maçta durumu 2-2'ye getirdi. ABD, karar setini 15-13, maçı da 3-2 kazandı.
Milli takım, ABD'yle oynadığı ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.
"Filenin Sultanları", ABD'yle üçüncü hazırlık maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 05.30'da oynayacak.
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