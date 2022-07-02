Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ABD ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, 3. karşılaşmada ise Japonya'yı set vermeden devirdi.
Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, 3. karşılaşmada ise Japonya'yı set vermeden devirdi.
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