Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Milletler Ligi'nde karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları, ABD ile karşılaşacak
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02 Temmuz 2022 19:57
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ABD ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın ABD ile oynayacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Calgary kentinde oynanan Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 yenilen milli takım, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Sultanlar, 3. karşılaşmada ise Japonya'yı set vermeden devirdi.

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