Filenin Sultanları 5'te 5 peşinde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.



Filenin Sultanları'nın şimdiki rakibi ise Avrupa'nın güçlü ekibi aynı zamanda turnuvanın ev sahiplerinden Almanya olacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını 24 Ağustos cuma günü TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.



Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



MİLLİ TAKIMIN KADROSU



Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge



Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin



Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman



Pasör çaprazı: Melissa Vargas



Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt,





Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.



Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.



