Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçını da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
Abone Ol
Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2021 22:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 yendi.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki dördüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, ligde daha önce sırasıyla Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 ve Polonya'yı 3-1 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki beşinci maçında salı günü TSİ 11.00'de Almanya ile karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Nasr Shaaban (Mısır), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Kanada: Van Ryk, Cross, Joseph, Howe, Maglio, King (Bujan, Mitrovic, Gray)

Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Kübra Çalışkan, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Hande Baladın, Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Ebrar Karakurt, Yasemin Güveli, Aslı Kalaç)

Setler: 23-25, 25-19, 25-22, 23-25, 12-15

Süre: 150 dakika


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.