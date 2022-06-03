Filenin Sultanları 3. maçta Bulgaristan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde ikinci maçını bugün Çin'le oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Bulgaristan ise organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde ikinci maçını bugün Çin'le oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0'la geçmişti. Bulgaristan ise organizasyondaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi aldı.
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