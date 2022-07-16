Filenin Sultanları, 3.'lük maçına çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.



Filenin Sultanları, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve final şansını kaybetti.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İtalya ise finalde Brezilya'nın rakibi oldu.



Karşılaşmaya blokta etkili başlayan milli takım, üç pas süresini kısa tutarak sayılar üretti. Manşet problemi yaşayan milli takım karşısında İtalya, kolay sayılarla 6-4 öne geçti. Ay-yıldızlı ekibin hatalarından faydalanmaya devam eden İtalya'nın skoru 4-8 yapmasının ardından milli takım başantrenörü Giovanni Guidetti, oyunu mola ile kesti.



Molanın ardından 10-5 geriye düşen Türkiye, ilk teknik molaya da 12-8 geride girdi. Teknik moladan da kötü dönen milli takımda Guidetti, skor 12-17'de yeniden mola aldı. Moladan sonra Meryem Boz ve Elif Şahin ile parkeye çıkan milli takım, oyun kurmakta zorlandığı seti 25-18 kaybetti.



Türkiye, ikinci sete iyi başladı ancak hızlı hücum eden İtalya, skor 3-3'te eşitliği sağladı. Guidetti, basit hatalara devam eden milli takımda oyuna Saliha'nın yerine İlkin Aydın'ı aldı ve Türkiye, skor 11-10'da öne geçti. Milli takımın basit hatalarla sayılar verdiği İtalya, teknik molaya 12-11 önde giren taraf oldu. İlkin Aydın'ın kullandığı servislerden sayılar bulan ay-yıldızlı ekip skor 18-16'da rakibine mola aldırdı. Karşılıklı sayıların ardından uzayan seti, İtalya, 28-26 alarak skoru 0-2 yaptı.



Milli takım, 3. setin başında oyun kurmakta zorlandı ve Guidetti, skor 4-7'de mola aldı. Moladan da kötü dönen ay-yıldızlı ekip teknik molaya 12-8 geride girdi. Ebarar Karakurt'un kullandığı servislerden sayılar bulan milli takım karşısında İtalya, skor 20-21'de oyunu molayla kesti. Milli takımın maç boyunca durdurmakta zorlandığı Egonu'nun smaç servisten aldığı sayıyla İtalya, karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Maçın ardından salonu dolduran voleybolseverler milli takımı alkışlayarak sporculara moral verdi.



Ay-yıldızlı ekip, pazar günü 3'üncülük maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Organizasyonda final, İtalya ile Brezilya arasında oynanacak.



Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı tribünde seyircilerle izledi.



Salon: Ankara



Hakemler: Naomi Karina Rene (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)



Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, İlkin Aydın)



İtalya: Egonu, Bosetti, Chirichella, Orro, Pietrini, Danessi (De Cennaro, Lubian, Gennari, Fersino, Molinov, Bonifacio)



Setler: 18-25, 26-28, 22-25



Süre: 93 dakika (34, 31, 28)





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