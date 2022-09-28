Filenin Sultanları, 2. galibiyetini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu 3. maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Sultanları, 2. galibiyetini aldı
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28 Eylül 2022 18:28
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.

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