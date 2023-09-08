Filenin Efelerinin rakibi Slovenya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 9 Eylül Cumartesi günü Slovenya ile karşılaşacak.



Bulgaristan'ın Varna kentinde Kültür ve Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.



"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen organizasyonda D Grubu'nu 5 maçta 2 galibiyet alarak 8 puanla dördüncü sırada tamamladı.



Slovenya, B Grubu maçlarını 5'te 5 yaparak lider bitirdi.



4. KEZ SON 16



A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte 4'üncü kez son 16 turunda mücadele edecek.



Organizasyonda 2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, Slovenya ile tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme maçında karşı karşıya gelecek.



KUPA ROMA'DA



Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer aldığı son 16 turu maçları bugün, yarın ve 10 Eylül Pazar günü, çeyrek final karşılaşmaları ise 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari ile Bulgaristan'ın Varna kentlerinde yapılacak.



Şampiyonada yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.



