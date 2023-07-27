Filenin Efelerinde rakip Dominik Cumhuriyeti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda cuma günü Dominik Cumhuriyeti'yle mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efelerinde rakip Dominik Cumhuriyeti!
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27 Temmuz 2023 14:07
"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde cuma günü Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

 Milli takım, başkent Doha'da gerçekleştirilecek organizasyonun çeyrek finalinde yarın TSİ 20.00'de Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaşacak.

Filenin Efeleri, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi halinde Ukrayna-Çin maçının galibiyle eşleşecek.

Organizasyonun finali 30 Temmuz Pazar günü oynanacak. Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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