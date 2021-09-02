Filenin Efeleri zaferle başladı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya geldi.
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabakayı Filenin Efeleri 3-1 kazandı.
CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.
1. Set: Türkiye 29-27 Rusya
2. Set: Türkiye 16-25 Rusya
3. Set: Türkiye 25-21 Rusya
4. Set: Türkiye 25-19 Rusya
"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:
3 Eylül Cuma:
17.00 Türkiye - İspanya
5 Eylül Pazar:
14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye
6 Eylül Pazartesi:
20.00 Türkiye - Hollanda
8 Eylül Çarşamba:
20.00 Finlandiya - Türkiye
Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabakayı Filenin Efeleri 3-1 kazandı.
CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın C Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Kuzey Makedonya, Rusya, İspanya ve Hollanda yer alıyor.
1. Set: Türkiye 29-27 Rusya
2. Set: Türkiye 16-25 Rusya
3. Set: Türkiye 25-21 Rusya
4. Set: Türkiye 25-19 Rusya
"Filenin Efeleri"nin C Grubu'nda Tampere'de oynayacağı diğer maçların programı şöyle:
3 Eylül Cuma:
17.00 Türkiye - İspanya
5 Eylül Pazar:
14.00 Kuzey Makedonya - Türkiye
6 Eylül Pazartesi:
20.00 Türkiye - Hollanda
8 Eylül Çarşamba:
20.00 Finlandiya - Türkiye