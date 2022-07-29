A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.
SET SONUÇLARI
TÜRKİYE:25-23:KATAR
TÜRKİYE:25-16:KATAR
TÜRKİYE:22-25:KATAR
TÜRKİYE:25-15:KATAR
YARI FİNALDE RAKİP GÜNAY KORE
Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmuz Cumartesi günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
Salon: Seul
Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)
Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)
Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir)
Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15
Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25)
SET SONUÇLARI
TÜRKİYE:25-23:KATAR
TÜRKİYE:25-16:KATAR
TÜRKİYE:22-25:KATAR
TÜRKİYE:25-15:KATAR
YARI FİNALDE RAKİP GÜNAY KORE
Filenin Efeleri, yarı finalde 30 Temmuz Cumartesi günü ev sahibi Güney Kore ile karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.
Salon: Seul
Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)
Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)
Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir)
Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15
Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25)
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