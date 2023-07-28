Filenin Efeleri yarı finalde!

FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Milli Takımımız, Cumartesi günü saat 16:00'da yarı final karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Aspire
TÜRKİYE: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)
SETLER: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19
SÜRE: 106 dakika (24',26',29',27')
Milli Takımımız, Cumartesi günü saat 16:00'da yarı final karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Aspire
TÜRKİYE: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)
DOMİNİK CUMHURİYETİ: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)
SETLER: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19
SÜRE: 106 dakika (24',26',29',27')