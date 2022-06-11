Filenin Efeleri, set vermedi: 4'te 4

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovakya'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, set vermedi: 4'te 4
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11 Haziran 2022 19:58
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında deplasmanda Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.

Avrupa Altın Ligi'nde grup aşamasında çıktığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milliler, dörtlü final etabında mücadele etmeyi daha önce garantilemişti.

Milliler, Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarını 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde Hırvatistan'da oynayacak.

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