Filenin Efeleri, set vermeden kazandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı.



Milliler, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti.



Ay-yıldızlı takım, Estonya ile cuma günü yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.





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