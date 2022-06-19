Filenin Efeleri, şampiyonluk için sahada!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk için sahaya çıkıyor.



Dörtlü finalde ilk maçta Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen Filenin Efeleri, final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım ile Çekya'nın karşılaşacağı müsabaka saat 21.30'da başlayacak.



A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.





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