Filenin Efeleri, şampiyonluk için sahada!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Çekya ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, şampiyonluk için sahada!
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19 Haziran 2022 15:05
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Dörtlü finalde ilk maçta Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselen Filenin Efeleri, final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım ile Çekya'nın karşılaşacağı müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.

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