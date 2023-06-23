Filenin Efeleri'nin yarı finaldeki rakibi Çekya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde yarın Çekya ile karşılaşacak.



Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



Diğer yarı final mücadelesinde Hırvatistan ile Ukrayna karşı karşıya gelecek.



Milli takım, Çekya'yı geçip finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.



FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.





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