Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, E Grubu'nda İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu
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30 Eylül 2021 23:22
Rusya'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki Irina Viner-Usmanova Jimnastik Sarayı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde "Filenin Efeleri", E Grubu'nda yer aldı.

Yekaterinburg kentinde grup maçlarını oynayacak milliler, İtalya, Kanada ve Çin ile mücadele edecek.

FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Rusya Voleybol Federasyonu, Sırbistan, Tunus, Porto Riko.

B Grubu: Brezilya, Japonya, Küba, Katar.

C Grubu: Polonya, ABD, Meksika, Bulgaristan.

D Grubu: Fransa, Slovenya, Almanya, Kamerun.

E Grubu: İtalya, Kanada, Türkiye, Çin.

F Grubu: Arjantin, İran, Hollanda, Mısır.

Maçlar 10 şehirde oynanacak

2022 FIVB Erkekler Dünya Şampiyonası'nda karşılaşmalara, Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa, Yekaterinburg, St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan olmak üzere toplam 10 şehir ev sahipliği yapacak.

Üç aşamadan oluşan organizasyonun grup aşamasında 24 takım 4'erli olarak 6 gruba ayrılacak. Grup karşılaşmaları, 27-29 Ağustos 2022 tarihlerinde Moskova, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Kemerovo, Ufa ve Ekaterinburg'da oynanacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü ikinci tura yükselecek.

Grup aşamasının ardından ikinci tur karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 2-4 Eylül 2022 tarihlerinde St. Petersburg, Kaliningrad, Yaroslavl ve Kazan şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon, 7-11 Eylül 2022 tarihlerinde Moskova'daki 6'lı Finaller etabıyla sona erecek.


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