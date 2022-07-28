Filenin Efeleri'nin rakibi Katar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde 29 Temmuz Cuma günü Katar ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Erkek Takımı ile Katar arasındaki karşılaşma TSİ 06.00'da oynanacak. Başkent Seul'deki müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.



FIVB Challenger Kupası şampiyonu 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılacak.



Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki milli takım kadrosunda Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Adis Lagumdzija, Metin Toy, Burutay Subaşı, Baturalp Burak Güngör, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Doğukan Ulu, Faik Samed Güneş, Volkan Döne ve Berkay Bayraktar yer alıyor.



- İlk yarı finalist Küba



Milli takım, yarı finale yükselmesi durumunda Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Organizasyonda Şili'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Küba ise Tunus-Çekya maçının galibiyle final için karşı karşıya gelecek.





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