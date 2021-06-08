Filenin Efeleri'nin rakibi Estonya

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi yarı finalindeki rakibi Estonya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin rakibi Estonya
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08 Haziran 2021 14:26
Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez adını Dörtlü Final'e yazdıran A Milli Erkek Takımı, yarı finalde Estonya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final, Belçika'nın Kortrijk şehrinde 19-20 Haziran'da düzenlenecek.

A Milli Takım'ın Dörtlü Final'deki ilk maçı, 19 Haziran Cumartesi günü Lange Munte Spor Salonu'nda TSİ 18.00'de başlayacak.

Milli takım, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan Ukrayna-Belçika maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

 


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