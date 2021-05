Filenin Efeleri'nin rakibi Çekya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu mücadelesine 28 Mayıs Cuma günü başlayacak.



C Grubu karşılaşmalarını Belarus'un başkenti Minsk'teki Chyzhovka Arena'da oynayacak A Milli Takım, organizasyondaki ilk maçında 28 Mayıs Cuma günü Çekya ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.



Milliler, 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz ve 30 Mayıs Pazar günü de Belarus ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Takım, C Grubu ikinci devre karşılaşmalarını ise 4-6 Haziran tarihlerinde İspanya'da oynayacak.



Grup karşılaşmalarının ardından ev sahibi ülke ile 3 grup birincisi, final etabında yer alacak. 2021 CEV Avrupa Altın Ligi Final Etabı, 19-20 Haziran'da Belçika'da gerçekleştirilecek.