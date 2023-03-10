'Filenin Efeleri'nin maç programı belli oldu

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek.Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını Ankara ve Konya'da oynayacak.27 Mayıs Cumartesi (19.00) / Danimarka-Türkiye31 Mayıs Çarşamba (23.00) / Portekiz-Türkiye4 Haziran Pazar (17.00) / Türkiye-Romanya (Konya)10 Haziran Cumartesi (18.00) Romanya-Türkiye14 Haziran Çarşamba (17.00) Türkiye-Portekiz (Ankara)17 Haziran Cumartesi (17.00) Türkiye-Danimarka (Ankara)Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.Dörtlü Final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkenin grubunu ilk sırada tamamlaması durumunda gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım, Dörtlü Final'de yer alacak.CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak.Final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.