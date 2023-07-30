Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Katar

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar ile kozlarını paylaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin finaldeki rakibi Katar
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30 Temmuz 2023 09:40
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar ile mücadele edecek.

Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak karşılaşma TSİ 19:00'da başlayacak ve Filenin Efeleri turnuvada zafere ulaşmak için Katar ile kozlarını paylaşacak. Final mücadelesi TRT Spor'dan yayınlanacak.

CHALLENGER KUPASI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

FIVB Challenger Kupası'nın galibi, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazanacak.

A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.
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