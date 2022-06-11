Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Altın Lig'deki rakibi Hırvatistan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Filenin Efeleri'nin Dörtlü Final'deki rakibi Hırvatistan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2022 22:59
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ilk rakibi Hırvatistan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, üst üste üçüncü kez namağlup olarak adını Dörtlü Final'e yazdıran milli takımın, yarı finalde ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacağı kaydedildi.

Ay-yıldızlılar, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Hırvatistan'ı mağlup etmesi halinde Çekya-Ukrayna maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ