Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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09 Temmuz 2022 22:39
FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kupaya, 2021 Avrupa Altın Ligi şampiyonu ve 2022 Avrupa Altın Ligi finalisti apoletiyle katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finalde Katar ile karşılaşacak.

"Filenin Efeleri", çeyrek finalde rakibi elemesi halinde ise yarı finalde Güney Kore-Avustralya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FIVB Challenger Kupası'nda ayrıca Küba-Şili, Tunus-Çekya çeyrek final maçları oynanacak.

 

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