Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, İtalya'ya kaybetti
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29 Ağustos 2022 23:59
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Salon: Ljubljana

Hakemler: Kandil Wael (Mısır), Maroszek Wojciech (Polonya)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu)

İtalya: Galassi, Lavia, Romano, Giannelli, Michieletto, Russo (Balaso, Michieletto, Sbertoli, Scanferla, Anzani)

Setler: 18-25, 20-25, 22-25

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