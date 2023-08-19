Filenin Efeleri, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi.



Milliler, dördüncü ve son hazırlık müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.



Ay-yıldızlılar, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 30-28, 27-25 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazandı.



İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise 25-18'lik skorla Sırbistan üstün tamamladı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, diğer hazırlık maçlarında Sırbistan'ı 3-2, Japonya ile Mısır'ı da 3-1 mağlup etmişti.



