Filenin Efeleri, Estonya'yı 3-1'le geçti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Estonya'yı 3-1 mağlup etti.
Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren "Filenin Efeleri", özel müsabakada Estonya ile karşılaştı.
Milliler, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-17, 27-25, 25-19 ve 23-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.
Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonun hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren "Filenin Efeleri", özel müsabakada Estonya ile karşılaştı.
Milliler, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan 25-17, 27-25, 25-19 ve 23-25'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.
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