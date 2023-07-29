Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, Challenger Kupası'nda finalde!
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29 Temmuz 2023 18:22
Son güncelleme 29 Temmuz 2023 18:47
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

Salon: Aspire

Hakemler: Juan Rivera (Porto Riko), Mirko Jankovic (Sırbistan)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matiç)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, (Boyko, Shchurov, Kanaiev, Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)

Setler: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13

Süre: 125 dakika

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