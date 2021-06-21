'Filenin Efeleri', bireysel istatistiklerde de zirvede

A Milli Erkek Voleybol Takımı, şampiyon olduğu CEV Avrupa Altın Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 5 set verirken, milli oyuncular da bireysel istatistiklerde zirvede yer alarak dikkatleri çekti.



Türkiye, Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez namağlup şampiyonluğa ulaştı.



Grup ve dörtlü final etabında oynanan karşılaşmaların ardından milli takımın orta oyuncularından Bedirhan Bülbül, 22 blok sayısına imza atarak en çok blok yapan oyuncular listesinin ilk sırasında yer aldı. Oğuzhan Karasu ise 8 maçta yaptığı 17 blokla listede üçüncü sırayı elde etti.



Avrupa Altın Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen milli takımın pasör çaprazı Adis Lagumdzija, ürettiği 175 sayıyla turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Adis ayrıca 136 smaç sayısıyla en iyi smaçörler listesinin ilk sırasında kendisine yer buldu.



En çok servis sayısı (ace) bulan oyuncular listesinde Adis Lagumdzija, 23 ace ile Ukrayna'dan Oleh Plotnytskyi ile zirveyi paylaşırken, Burak Güngör 13 ace ile üçüncü sırada yer aldı.



