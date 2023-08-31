"Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında cuma günü Romanya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Filenin Efeleri', Avrupa Şampiyonası'nda Romanya ile karşılaşacak
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31 Ağustos 2023 14:03
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 2. maçında cuma günü Romanya ile karşı karşıya gelecek.
İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Filenin Efeleri, D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 20-25, 28-30, 25-27'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail

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