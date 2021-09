'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda potansiyeline güveniyor

Polonya, Çekya, Finlandiya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek "Filenin Efeleri", C Grubu'nda yer alacak. Milli takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanacak müsabakalarda ev sahibi ülkenin yanı sıra Rusya, Hollanda, İspanya ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı takım, ilk maçında 2 Eylül Perşembe günü Rusya ile kozlarını paylaşacak.



Milli voleybolcular Yiğit Gülmezoğlu, Oğulcan Yatgın, Vahit Emre Savaş ve Mert Matic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Yiğit Gülmezoğlu, "Dört hazırlık maçı oynadık. Sonlara doğru performans grafiğimiz yükseldi. Genç oyuncuların verdiği katkıyla çok dinamik bir ekibiz. Avrupa Şampiyonası'na hazırız. Keyif alarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



C Grubu'nda karşılaşacakları takımları değerlendiren 25 yaşındaki smaçör, "Avrupa Şampiyonası'nda basit takım yok. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerekiyor. Aynı şekilde hiçbir rakibi de gözümüzde büyütmemeliyiz. Kağıt üzerinde en güçlü rakip Rusya. Her maçın ortada olacağına inanıyorum." diye konuştu.



Genç oyunculardan kurulu ve umut veren bir jenerasyona sahip olduklarını vurgulayan Yiğit, "Beklentimiz, yapabileceğimizin en üstünün ne olacağını görebilmek. Erkek voleybolunda henüz potansiyelini gerçekleştirebilen bir jenerasyonla karşılaşmadık. Biz de o potansiyelin ne olduğunu göstermek istiyoruz. Bu da önce gruptan iyi bir dereceyle çıkmak ve ardından gidebileceğimiz en üst seviyeye kadar gitmek olacak." şeklinde görüş belirtti.



- Oğulcan: "Potansiyelimizin farkındayız"



Milli voleybolcu Oğulcan Yatgın, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, ilk hedeflerinin çeyrek finale yükselmek olduğunu kaydetti.



Turnuvayı adım adım düşündüklerini aktaran 24 yaşındaki pasör, "Geçtiğimiz seneden beri herkes bunun hayalini kuruyor. Herkes kendi gücünün bilincine varmaya başladı. Erkek voleyboluna değer katabilmek için burada güzel işler yapmak istiyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Hazırlık maçları da güzel geçti. Umarım turnuvayı başarılı bir şekilde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonada ilk maçı grubun en güçlü takımı Rusya ile oynayacaklarını ifade eden Oğulcan, şu görüşleri paylaştı:



"Diğer 4 takımın üstünde olduğumuzu düşünüyorum. Grubu 2. bitirip, çapraz eşleşmede güzel bir rakip bekleyeceğiz. Avrupa şampiyonalarında maalesef şu ana kadar elle tutulur bir başarımız olmadı. Herkes bu jenerasyonun ne kadar kuvvetli olduğunu farkında. İlerleyen zamanlarda çok başarılı işler yapabileceğimizin farkındayız. Tabii her şey bir anda olmaz, bu bir süreç meselesi. Maç maç düşünerek öncelikle ilk 8'e kalmayı hedefliyoruz. Daha sonra ise bir madalyayla bitirmek en büyük isteğimiz."



- Vahit Emre: "En iyi sonuçla dönmeye çalışacağız"



Milli oyuncu Vahit Emre Savaş, iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahip olduklarını ve şampiyonada sıkı çalışmalarının karşılığını alacaklarına inandığını belirtti.



Organizasyona iyi hazırlandıklarını kaydeden 26 yaşındaki orta oyuncusu, "Hazırlık maçlarını kazandık. Elimizden gelenin fazlasını yaparak terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Benim için hiçbir takım fark etmiyor. Biz gidip orada gücümüzü sahaya yansıtacağız. İyi olacağını düşünüyorum. Çok genç bir takımız. Beklentimiz şampiyonluk. İyi bir şekilde ve en iyi sonuçla dönmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



- Mert Matic: "Bu takım artık madalya görebilir"



Milli voleybolcu Mert Matic, Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını ve derece elde etmek istediklerini aktardı.



Verimli bir kamp süreci geçirdiklerinin altını çizen 26 yaşındaki orta oyuncusu, "Takımın performansını iyi görüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak istiyoruz. Çeyrek finali görmek istiyoruz. En zor rakip Rusya. Diğer maçlar daha kolay olacak. Beklentimiz gruptan 2. olarak çıkmak ve Ukrayna ile eşleşip çeyrek finale yükselmek. Bu takım çok şey yapabilir. Bu takım artık madalya görebilir." değerlendirmesinde bulundu.