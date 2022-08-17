Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında ağırladığı Azerbaycan'ı 3-0 yenerek finallere kaldı.



Müsabakaya iyi başlayamasa da etkili servislerle üstünlüğü ele geçiren "Filenin Efeleri", ilk seti 25-15 ile hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette skor üstünlüğünü erken yakalayan Türkiye, 25-16 galip gelerek durumu 2-0 yaptı.



Milliler, farklı kaybettiği setlerin ardından oyundan düşen Azerbaycan karşısında üçüncü sette 15-5 öne geçti. Konuk takım, son bölümlerde toparlanarak oyuna ortak olmaya çalışsa da skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.



A Milli Takım'da Metin Toy 17, Mirza Lagumdzija 11 sayıyla galibiyette önemli rol aldı.



Azerbaycan ve Danimarka'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet, bir mağlubiyetle lider tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol



Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Vladimir Simonovic (İsviçre)



Türkiye: Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Metin Toy, Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz)



Azerbaycan: Gurskii, Aghazade, Baranov, Melkinov, Bayramov, Mammadov (Allahverdiyev, Abdullayev, Hasanlı, Vasilenko, Suleymanov, Bunyatov)



Setler: 25-15, 25-16, 25-19



Süre: 63 dakika (20, 20, 23)









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