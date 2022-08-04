Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos tarihlerindeki elemelerde mücadele verecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerde A Grubu'nda yer alan "Filenin Efeleri", Azerbaycan ve Danimarka ile karşılaşacak.



Milliler, elemelerdeki ilk maçını 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Azerbaycan ile yapacak.



A Milli Takım, Türkiye'deki karşılaşmalarını 10 ve 17 Ağustos'ta İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.



Türkiye'nin maç programı şöyle:



6 Ağustos (Bakü):



17.00 Azerbaycan-Türkiye



10 Ağustos (İstanbul):



17.30 Türkiye-Danimarka



14 Ağustos (Middelfart):



18.00 Danimarka-Türkiye



17 Ağustos (İstanbul):



Türkiye-Azerbaycan



A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.





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