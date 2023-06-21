"Filenin Efeleri" Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali hazırlıklarını tamamladı

Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Filenin Efeleri' Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali hazırlıklarını tamamladı
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21 Haziran 2023 17:44
 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, organizasyon öncesi İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'e katılmak için bugün Hırvatistan'a gidecek. Zadar kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Türkiye, yarı finalde Çekya ile karşılaşacak.

Millilerin 14 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

Pasörler: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Burutay Subaşı, Efe Bayram, Yiğit Gülmezoğlu, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncular: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç, Faik Samet Güneş

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

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