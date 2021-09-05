Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı ve gruptan çıktı

2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Makedonya'yı 3-0 yendi.CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste iki kez şampiyon olan "Filenin Efeleri", 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda üçte üç yaptı.Bu sonucun ardından Filenin Efeleri, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkmayı başardı.A Milli Erkek Voleybol Takımı, kalan iki maçında Hollanda ve Finlandiya ile karşılaşacak.1. SET: 25-222. SET: 25-123. SET: 25-15